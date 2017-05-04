Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги Европы смотрите в 22:00 на "Беларусь 2"
Спорт
RSS
Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги Европы смотрите в 22:00 на "Беларусь 2"
Скачать Поделиться

4 Мая 2017 19:25

Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги Европы смотрите в 22:00 на "Беларусь 2"

"Виго" или "Манчестер". "Сельта" мечтает обыграть "Юнайтед" и впервые в истории выйти в финал Лиги Европы. Для команды Моуриньо победа во втором по значимости Еврокубке кроме трофея означает гарантию возвращения в Лигу чемпионов. Прямая трансляция первого полуфинала в 22 часа на "Беларусь 2".  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =