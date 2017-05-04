Спорт
4 Мая 2017 19:25
Прямую трансляцию первого полуфинала Лиги Европы смотрите в 22:00 на "Беларусь 2"
"Виго" или "Манчестер". "Сельта" мечтает обыграть "Юнайтед" и впервые в истории выйти в финал Лиги Европы. Для команды Моуриньо победа во втором по значимости Еврокубке кроме трофея означает гарантию возвращения в Лигу чемпионов. Прямая трансляция первого полуфинала в 22 часа на "Беларусь 2".
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