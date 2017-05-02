Прямую трансляцию матча "Реал" - "Атлетико" смотрите в 21:40 на "Беларусь 2"

2 Мая 2017 19:29

Без Бэйла и Пепе у "Реала", без Врсалько и Хуанфрана у "Атлетико". Мадридские команды сегодня встретятся на "Сантьяго-Бернабеу" в полуфинале Лиги чемпионов. Причем плей-офф турнира сводит клубы четвертый сезон подряд. Все предыдущие дуэли выиграли "сливочные". Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 2". Начало в 21:40.