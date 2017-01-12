Прямая трансляция мужской эстафеты по биатлону в 16:30 на "Беларусь 5"

11 Января 2017 07:07

Пятый этап Кубка мира по биатлону вновь пройдёт в Германии. Биатлонисты переехали в Руппольдинг. Уже сегодня на старт выйдут мужчины. За белорусскую сборную в эстафете побегут Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Наша команда стартует под номером 22. Начало гонки в 16:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".