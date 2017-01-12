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Прямая трансляция мужской эстафеты по биатлону в 16:30 на "Беларусь 5"
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11 Января 2017 07:07

Прямая трансляция мужской эстафеты по биатлону в 16:30 на "Беларусь 5"

Пятый этап Кубка мира по биатлону вновь пройдёт в Германии. Биатлонисты переехали в Руппольдинг. Уже сегодня на старт выйдут мужчины. За белорусскую сборную в эстафете побегут Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Наша команда стартует под номером 22. Начало гонки в 16:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

  

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