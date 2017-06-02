Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Реал" в 21:40 на "Беларусь 1"

3 Июня 2017 12:11

"Реал" против "Ювентуса". На стадионе "Миллениум" в столице Уэльса Кардифе в споре за титул победителя Лиги чемпионов сойдутся два сильнейших клуба по итогам текущего турнира. В составе и тех, и других нет серьезных потерь, а значит, команды будут играть в оптимальных составах. "Реал" выигрывал Лигу чемпионов 11 раз, это рекорд.

За "Ювентусом " - два титула и 6 поражений в финалах. Между собой клубы играли 18 раз. При двух ничьих количество победных поединков равное 8 против 8. Кто же будет сильнее на этот раз? Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Реал" начнется на телеканале "Беларусь 1" в 21:40.