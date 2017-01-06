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Прямая трансляция матча "Динамо-Минск" - "Северсталь" сегодня в 19:30
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5 Января 2017 19:22

Прямая трансляция матча "Динамо-Минск" - "Северсталь" сегодня в 19:30

Евгений Ковыршин противостояние с "Северсталью" видит для себя сверхпринципиальным, однако после встречи дружеской беседе быть. Экс-череповчанин сегодня в составе "Динамо" выйдет на лед против своего бывшего клуба. Начало прямой трансляции встречи  на "Беларусь 5" в 19:30.

 

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