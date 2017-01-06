Прямая трансляция матча "Динамо-Минск" - "Северсталь" сегодня в 19:30

5 Января 2017 19:22

Евгений Ковыршин противостояние с "Северсталью" видит для себя сверхпринципиальным, однако после встречи дружеской беседе быть. Экс-череповчанин сегодня в составе "Динамо" выйдет на лед против своего бывшего клуба. Начало прямой трансляции встречи на "Беларусь 5" в 19:30.