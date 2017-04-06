Прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса второго раунда первой Евро-Африканской группы между Беларусью и Австрией

6 Апреля 2017 15:25

7 апреля сыграют Егор Герасимов и Геральд Мельцер, а также Илья Ивашко и Юрген Мельцер. В субботу Ивашко и Мирный встретятся с Пейей и Ноулом в парном поединке. В заключительный день Ивашко сыграет с Геральдом Мельцером, Герасимов с Юргеном. Матчи пройдут в столичном Дворце тенниса.