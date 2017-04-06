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6 Апреля 2017 14:00

Прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса Беларусь - Австрия

Егор Герасимов против Геральда Мельцера, Илья Ивашко вторым матчем сыграет с Юргеном Мельцером. Во Дворце тенниса прошла жеребьевка матча второго раунда I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь - Австрия. Победитель этого противостояния будет бороться за выход в Мировую группу. На парный поединок Владимир Волчков заявил Илью Ивашко и Максима Мирного, команда Австрии - Юлиана Ноула и Александра Пейя. Матч пройдет с 7 по 9 апреля во Дворце тенниса. Вход свободный.

Подробнее в Дне спорта.

  

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