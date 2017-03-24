Продолжение суперпротивостояния в КХЛ смотрите на "Беларусь 5"

25 Марта 2017 12:19

Продолжение суперпротивостояния в полуфинале Кубка Гагарина. Санкт-Петербургский СКА и ярославский "Локомотив" встретятся во втором матче серии. В первой игре победа осталась за армейцами, 5:4.

Прямая трансляция на "Беларусь 5" сегодня в 16:50.