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Продолжение суперпротивостояния в КХЛ смотрите на "Беларусь 5"
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25 Марта 2017 12:19

Продолжение суперпротивостояния в КХЛ смотрите на "Беларусь 5"

Продолжение суперпротивостояния в полуфинале Кубка Гагарина. Санкт-Петербургский СКА и ярославский "Локомотив" встретятся во втором матче серии. В первой игре победа осталась за армейцами, 5:4. 

Прямая трансляция на "Беларусь 5" сегодня в 16:50.

  

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