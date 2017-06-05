Проблемы в спортивной сфере обсуждаем с гостями в студии "Главного эфира"

4 Июня 2017 21:03

Прямо сейчас вот эти 10 проблем, которые обозначил Президент страны, мы обсудим с нашими гостями в студии "Главного эфира" - первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Андреем Асташевичем, Министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, ректором Белорусского государственного университета физкультуры Сергеем Репкиным и Любовью Черкашиной, призером Олимпийских игр, тренером (видео).