Спорт
4 Июня 2017 21:03
Проблемы в спортивной сфере обсуждаем с гостями в студии "Главного эфира"
Прямо сейчас вот эти 10 проблем, которые обозначил Президент страны, мы обсудим с нашими гостями в студии "Главного эфира" - первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Андреем Асташевичем, Министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко, ректором Белорусского государственного университета физкультуры Сергеем Репкиным и Любовью Черкашиной, призером Олимпийских игр, тренером (видео).
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