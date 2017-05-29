Главная>>Спорт>>Пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Большого шлема"
Спорт
RSS
Пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Большого шлема"
Скачать Поделиться

31 Мая 2017 07:09

Пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Большого шлема"

Такая миссия сегодня у Александры Саснович. В стартовом поединке "Роллан Гаррос" белорусская теннисистка успешно справилась с Викторией Голубич из Швейцарии. Во втором раунде в соперницах Чжан Шуай из Китая - 38-я ракетка мирового рейтинга. Напомним, у Саснович 98-я позиция. Тем не менее в личных встречах у оппоненток паритет - 1:1. На грунте они сыграют друг против друга впервые.

Этот матч в прямом эфире будет транслировать телеканал "Беларусь 5". Начало встречи ориентировочно в 8 вечера: в теннисе, как известно, матчи идут друг за другом без жесткой привязки ко времени.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 29.05.2017 18:52 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =