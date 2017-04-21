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21 Апреля 2017 14:30

Президент Международной теннисной федерации впервые прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президент Международной теннисной федерации Девид Хаггерти впервые прибыл в Беларусь с официальным визитом. Сегодня он уже посетил столичные теннисные корты. Завтра на "Чижовка-Арене" он будет следить за полуфинальной встречей Кубка Федерации Беларусь - Швейцария.
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Подробнее о целях визита Хаггерти - в программе "День спорта".


 

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