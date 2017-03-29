"Прессбол": 4,5 миллиона долларов будет бюджет у чемпиона Беларуси в сезоне-2017

29 Марта 2017 19:28

4 с половиной миллиона долларов. По информации газеты "Прессбол", именно такой бюджет будет у чемпиона Беларуси в сезоне-2017. Напомним, с лета прошлого года "желто-синие" начали проводить курс на оптимизацию расходов, но по бюджетной части в Беларуси БАТЭ по-прежнему равных нет.