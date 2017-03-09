Предпоследний этап Кубка мира по биатлону стартует в финском Контиолахти

10 Марта 2017 07:23

В программе - мужской и женский спринт. Первыми лыжню опробует сильная половина. Старт в 16:30. Под седьмым номером на дистанцию отправится Сергей Бочарников, позже - Владимир Чепелин, Максим Воробей и Дмитрий Абашев. А в 19:35 начнут соревноваться женщины. Лидер команды Дарья Домрачева тридцать вторая в старт-листе. Компанию ей составят Дарья Юркевич, две Надежды - Скардино и Писарева, а также Ирина Кривко. Восьмой этап Кубка мира в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".