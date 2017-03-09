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Предпоследний этап Кубка мира по биатлону стартует в финском Контиолахти
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10 Марта 2017 07:23

Предпоследний этап Кубка мира по биатлону стартует в финском Контиолахти

В программе - мужской и женский спринт. Первыми лыжню опробует сильная половина. Старт в 16:30. Под седьмым номером на дистанцию отправится Сергей Бочарников, позже - Владимир Чепелин, Максим Воробей и Дмитрий Абашев. А в 19:35 начнут соревноваться женщины. Лидер команды Дарья Домрачева тридцать вторая в старт-листе. Компанию ей составят Дарья Юркевич, две Надежды - Скардино и Писарева, а также Ирина Кривко. Восьмой этап Кубка мира в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

  

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