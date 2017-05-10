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Предпоследний день на чемпионате мира по муай-тай в Минске
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11 Мая 2017 07:17

Предпоследний день на чемпионате мира по муай-тай в Минске

Шесть белорусов поборются за золотые награды домашнего планетарного форума. Накануне в полуфинальных боях Аванесов, Варец, Васьков, Валент, Волчек и Гончеронок были сильнее оппонентов. Гасанов, Сведомский и Герасимчук примерили бронзовые награды чемпионата. Сегодня же в ринге за выход в финальные бои будут спорить женщины. В 15:00 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция соревнований.

  

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