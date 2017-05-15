Предпоследний день группового этапа 81-го чемпионата мира по хоккею во Франции

15 Мая 2017 21:25

Франция в эти дни помимо политических событий живет яркой и насыщенной спортивной жизнью. Сегодня там предпоследний день группового этапа 81-го чемпионата мира по хоккею: на турнире прошли четыре игры. Главное для белорусов: датчане обыграли Италию со счетом 2:0 и тем самым убрали тот маловероятный теоретический расклад, при котором команда Дэйва Льюиса все же могла покинуть элиту мирового хоккея. Завтра национальная команда завершит выступление на турнире поединком против Норвегии. А сегодня об организации чемпионата в Париже и не только расскажет Станислав Липский.

Федерации хоккея Франции чуть более 10 лет, ранее она входила в альянс с зимними видами спорта, поэтому практически не развивалась. Независимость организации сразу же открыла двери для возможности провести в Париже чемпионат мира.

Люк Тардиф, глава Федерации хоккея Франции: "С 2006 года количество зарегистрированных хоккеистов выросло с 15 тысяч до 20 тысяч. Сегодня у нас уже 200 ледовых катков по всей Франции, еще две арены исключительно для хоккея сейчас строятся в Париже, и эти цифры мы будем наращивать. Видя наш прогресс, руководители Федерации хоккея Германии дали согласие, чтобы мы совместно с Кельном претендовали на турнир в 2017-м, и, как видите, все получилось".

Хоккей во Франции развивается в основном за счет спонсоров, доля государственного финансирования - 20%.

Йорик Трей, нападающий сборной Франции по хоккею: "Как удается привлечь деньги? Реклама. Здесь готовы платить, чтобы твой бренд хоть на пару секунд показали на телеэкране, ведь матчи внутреннего чемпионата освещаются хорошо, появляются спонсоры и за счет личных договоренностей функционеров".

Чего, к слову, не скажешь об освещении чемпионата мира. Во Франции игры турнира показывают только по платному каналу.

Но при этом чемпионат организован блестяще - несмотря на отсутствие фан-зоны, до арены добраться просто, правда, аккредитованным журналистам бесплатный проезд не предусмотрен, но абсолютно во всем работникам СМИ здесь помогают волонтеры. Их в Париже 327.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея: "У меня нет претензий к организаторам, чемпионат организован хорошо. Честно признаюсь: я рад, что он тут проходит. Париж - мой любимый город. Единственное, жаль, что болельщиков не очень много".

А официальными маскотами турнира стали хорошо всем нам известные Астерикс и Обеликс. Выбор пал на этих персонажей неспроста: они представляют галлов - народ, который в свое время жил на территории между современными Парижем и Кельном (нынешними городами - хозяевами планетарного форума).

На чемпионате мира в Париже осталось провести три матча группового этапа и два четвертьфинала. Завтра здесь же завершит свое выступление на турнире и наша сборная. В 13:15 белорусы выйдут на лед против норвежцев.