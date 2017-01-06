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Праздник большого хоккея продолжается в белорусской столице
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6 Января 2017 07:07

Праздник большого хоккея продолжается в белорусской столице

Праздник большого хоккея продолжается в эти дни в белорусской столице. Неповторимую атмосферу ощущают тысячи зрителей. Кому играть в финале, а кому отправляться на трибуны. Ответы на эти вопросы даст третий игровой день Рождественского турнира по хоккею  среди любителей на приз  Президента Беларуси. В группе  A - две  победы одержали хозяева, по два очка у команд Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. В квартете B - без поражений словаки, вторыми с тремя баллами идут финны, одно очко имеют россияне. А вот немцы с двумя поражениями потеряли все шансы на выход из группы.

Расписание игр на сегодня - на ваших экранах. Команда Президента Беларуси сыграет со швейцарцами, а Арабские Эмираты встретятся  с Балканами. В квартете B - Россия сразится  с Германией, а Финляндия со Словакией.

 

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