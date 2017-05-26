После совещания у Президента хоккей ждут серьезные изменения

26 Мая 2017 21:16

После совещания у Президента по вопросам развития хоккея, которое прошло накануне и длилось более трех часов, в этом виде спорта, похоже, будут серьезные изменения. Начиная с подготовки тренеров и молодых игроков, заканчивая национальной сборной и главным клубом страны - минским "Динамо". Тревожный звонок поступил из высшего звена. Сборная не вышла на Олимпиаду и неубедительно играет на чемпионатах мира. Очевидно, националке не хватает подпитки, молодого пополнения.собрал экспертные мнения по актуальным хоккейным вопросам.

Школа "Юность-Минск" пока остается главной кузницей хоккейных кадров. Сегодня на площадке в парке Горького проходило закрытие сезона. Поводов для гордости в этом году меньше обычного. В шести из восьми возрастов победили конкуренты из "Динамо".

А вот у побеждавшей раньше всех "Юности" только одно чемпионство. Здесь занимаются почти четыре с половиной сотни детей. Работают 12 тренеров-преподавателей. В регионах таких крупных школ нет.

Для сравнения: в барановичской ДЮСШ трудятся 10 тренеров, из них 4 - хоккейные. Маленькая звездочка, которая потом поможет национальной команде, может родиться в любом уголке страны. Важно помочь ей загореться.

Михаил Грабовский сейчас наша главная хоккейная звезда. Воспитанник "Юности" покинул родной клуб в 19 лет. Специалисты понимают: в мире есть страны, где хоккейное образование на ступеньку выше и в той же "Юности", если ребенок и родители того хотят, отпускают тренироваться за границу в топовые школы. При условии сохранения белорусского спортивного гражданства.

Минское "Динамо", похоже, сохранит главного тренера канадца Крейга Вудкрофта. А вот легионеров-игроков точно станет меньше. Сколько? Схема еще не утверждена. Возможны изменения в штабе национальной команды: позиции еще одного канадца - Дейва Льюиса - шатки.

Прославленный хоккеист, а ныне успешный тренер, после завершения сезона возглавивший омский "Авангард", Андрей Скабелка со сборной Беларуси уже работал и понимает, как должна строиться работа.

На исправление ситуации остается чуть меньше четырех лет. В 2021 году Минск и Рига примут чемпионат мира, в 2022-м в Пекине пройдет Олимпиада, и было бы здорово на нее отобраться.