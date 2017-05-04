После инцидента с обыском белорусских хоккеистов в МИД вызван посол Франции в Беларуси

4 Мая 2017 12:01

Потребовали объяснений. МИД Беларуси в связи с обыском белорусской сборной по хоккею на вокзале в Париже вызвал посла Франции Дидье Канеса.

Напомним, наши спортсмены приехали в столицу Франции на чемпионат мира. В вагоне поезда полиция оцепила хоккеистов и устроила досмотр. Причем, как комментируют очевидцы, довольно жесткий. Обыскали Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, Егора Шаранговича и Андрея Костицина. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. Досмотр длился около 20 минут. В итоге полиция ничего не обнаружила и отпустила команду.

Инцидент прокомментировал МИД нашей страны. Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны запрошены объяснения. Об этом говорится в "Твиттере" ведомства.

Как отметил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей форвард команды НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Михаил Грабовский, который в эти дни в Минске восстанавливается после травмы, инцидент в Париже не должен сказаться на настроении команды перед чемпионатом мира.

Михаил Грабовский, нападающий ХК "Нью-Йорк Айлендерс": "Я думаю, это никак не будет относиться к сборной. Тем более они не играют ни сегодня, ни вчера не играли. У них игра завтра. Есть время отдохнуть. Главное, чтобы у них все было нормально. Сейчас там не так безопасно, и когда проверяют, это даже лучше".

Напомним, сборная Беларуси на чемпионате мира завтра сыграет с командой Финляндии. Чемпионат пройдет с 5 по 21 мая, кроме Парижа игры турнира примет и Кельн.