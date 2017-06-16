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Поражение на старте
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16 Июня 2017 19:19

Поражение на старте

Женская сборная Беларуси по баскетболу в первом матче чемпионата Европы уступила самой титулованной команде группы - Италии - со счетом 60-80. Следующий поединок подопечные Натальи Трофимовой проведут завтра против баскетболисток из Словакии. Эта сборная сегодня уступила турчанкам, 58-69. В прямом эфире матч Беларусь - Словакия покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 13:20. В плей-офф выйдут 3 команды.

 

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