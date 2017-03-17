19 Марта 2017 15:01

В норвежском Холменколлене подходит к концу заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе гонки с массовым стартом. Женщины уже разыграли трофей. Дарья Домрачева - в десятке сильнейших. С двумя промахами белоруска финишировала на 8-м месте, Надежда Скардино с одним штрафным кругом - 13-я. Победу в гонке праздновала хозяйка трассы Тирил Экхов. А вот Малый хрустальный глобус в этой дисциплине у чешки Габриэлы Коукаловой.

Завершится сезон мужским масс-стартом. Белорусских биатлонистов среди его участников нет. Прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5" в 15:25.