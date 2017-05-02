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Победой завершает сборная Беларуси подготовку к чемпионату мира по хоккею
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1 Мая 2017 21:32

Победой завершает сборная Беларуси подготовку к чемпионату мира по хоккею

Наши хоккеисты провели спарринг с хозяевами планетарных соревнований, французами, и добились уверенной виктории благодаря шайбам Евгения Ковыршина, Александра Павловича, Михаила Стефановича и Шарля Лингле. 4:1.

5 мая белорусы проведут первый матч на турнире против Финляндии. В 17:10 прямую трансляцию из Франции покажет “Беларусь 1”.

  

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