Победой завершает сборная Беларуси подготовку к чемпионату мира по хоккею

1 Мая 2017 21:32

Наши хоккеисты провели спарринг с хозяевами планетарных соревнований, французами, и добились уверенной виктории благодаря шайбам Евгения Ковыршина, Александра Павловича, Михаила Стефановича и Шарля Лингле. 4:1.

5 мая белорусы проведут первый матч на турнире против Финляндии. В 17:10 прямую трансляцию из Франции покажет “Беларусь 1”.