Победа на старте квалификации теннисного турнира в Брисбене

30 Декабря 2016 12:19

Белоруска Александра Саснович выбила из розыгрыша соперницу с более высоким рейтингом - 99-ю ракетку мира Ирину Фалькони из США 7:5, 6:4. Завтра Александра во втором круге квалификации встретится с еще одной американкой Аишей Мухаммад.