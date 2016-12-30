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Победа на старте квалификации теннисного турнира в Брисбене
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30 Декабря 2016 12:19

Победа на старте квалификации теннисного турнира в Брисбене

Белоруска Александра Саснович выбила из розыгрыша соперницу с более высоким рейтингом - 99-ю ракетку мира Ирину Фалькони из США 7:5, 6:4. Завтра Александра во втором круге квалификации встретится с еще одной американкой Аишей Мухаммад.

 

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