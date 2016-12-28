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Победа 5:0, но брака хватает
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28 Декабря 2016 12:14

Победа 5:0, но брака хватает

"Шахтер" под руководством Владимира Цыплакова выигрывает второй матч из семи в Экстралиге. Но несмотря на крупную викторию, в некоторых компонентах игры главком остался недоволен действиями команды.

"Юность" обыгрывает 4:2 "Неман" и отрывается на первой строчке в группе А, гродненцы отстают на 7 баллов. "Гомель" сильнее "Динамо-Молодечно". В шестерке B главный аутсайдер - "Брест" - обыгрывает молодежную сборную Беларуси, которая, как и "Лида", претендует на попадание в плей-офф.

 

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