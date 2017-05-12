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Плюс три медали
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12 Мая 2017 15:17

Плюс три медали

Белорусские спортсменки пополнили копилку сборной в заключительный день чемпионата мира по муай-тай. Золото в весовой категории до 45 килограммов выиграла Алена Лешкевич. Медаль аналогичного достоинства в весе свыше 75 килограммов досталось Диане Емельяновой. Людмила Числова выиграла серебро в весе до 48 килограммов. В эти минуты во Дворце спорта продолжаются бои среди мужчин.
  

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