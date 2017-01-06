Первый матч Рождественского турнира принимает в эти минуты "Чижовка-Арена"

4 Января 2017 12:01

В эти минуты в Минске начинается первая игра Международного Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

На "Чижовка-Арене" сражаются сборные Финляндии и Германии. Минск принимает большой хоккей уже в 13-й раз.

Все команды провели первые тренировки вчера. В этом году на турнире выступят сборные из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Швейцарии, а также новичок Рождественского турнира - команда Балкан.

Михай Ковалиу, президент Федерации хоккея Румынии: "Это первый раз, когда мы прилетели сюда. Надеемся на хорошее выступление на турнире. Хотим получить положительные эмоции".

Вход на все игры свободный. Организаторы соревнований обещают красочную церемонию открытия, которая начнется в 17:30. Следом в 19:00 команда Беларуси сыграет с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все матчи будут проходить на "Чижовка-Арене". А поединки с участием нашей страны будет транслировать телеканал "Беларусь 5".