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Первый матч белорусских хоккеистов в Китае
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14 Января 2017 12:22

Первый матч белорусских хоккеистов в Китае

Минское "Динамо" в рамках очередного поединка регулярного чемпионата КХЛ сегодня сыграет в Пекине против "Куньлуня". Хозяева занимают 7-ю строку Востока, "зубры" на 6-м месте Запада. Прямая трансляция матча начнется в 12:25 на "Беларусь 5".

 

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