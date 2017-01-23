23 Января 2017 15:28

Традиционное китайское единоборство от белорусских школьников. Первый чемпионат Минской области по ушу собрал юных любителей боевых искусств. В движениях с акробатическими элементами оценивали сложность, выразительность и театральность исполнения. Мастер-класс дали и спортсмены из Китая. Выпускники Линнаньского университета сейчас получают образование в Беларуси.

И уже в эти выходные мастеров ушу из трех стран собирает международный турнир в Молодечно. В соревнованиях заявлены команды Беларуси, России и Украины.