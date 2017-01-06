4 Января 2017 15:00
Первые матчи группового этапа проходят сегодня на Международном Рождественском турнире
Первые матчи группового этапа проходят сегодня на 13 Международном Рождественском турнире на приз Президента Беларуси. Хоккейные поединки среди любителей принимают ледовые площадки "Чижовка-Арены".
Уже завершился стартовый матч команд Финляндии и Германии - они выступают в группе В. Скандинавы сделали весомую заявку на первенство в этом квартете, одолев немцев с крупным счетом 13:2. Хотя по традиции на турнире любителей нет проигравших: матчи неизменно сопровождает хорошее настроение и участников, и болельщиков. К слову, в составе проигравшей команды на лед вновь вышел самый опытный участник турнира Эдуард Бшайд. Ему 85 лет.
Эдуард Бшайд, нападающий любительской команды Германии по хоккею: "Конечно, нашей команде трудно бороться за призовые места. Вы ведь видите счет на табло. Но это не главное - лично я приезжаю сюда за эмоциями. Уже в девятый раз в Минске, вижу, как он расстраивается. Вчера были на матче Континетальной хоккейной лиги - очень понравилось. Такая классная атмосфера. А вообще пока мало увидели - только приехали ведь накануне. Думаю, еще будет время встретиться с друзьями".
И только что на "Чижовке-Арене" состоялся и дебют на турнире - команды балканских стран - в ее составе представители сразу 8 суверенных государств. Вероятно, сыгранности новичкам не хватило: в группе А они уступают швейцарцам после второго периода со счетом 2:4. Сегодня вечером в борьбу вступит и команда Президента, которая представляет Беларусь. В 19:0 стартует матч против Объединенных Арабских Эмиратов. А в 17.30 пройдет красочная церемония открытия турнира.