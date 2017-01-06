Первые матчи группового этапа проходят сегодня на Международном Рождественском турнире

4 Января 2017 15:00

Первые матчи группового этапа проходят сегодня на 13 Международном Рождественском турнире на приз Президента Беларуси. Хоккейные поединки среди любителей принимают ледовые площадки "Чижовка-Арены".

Уже завершился стартовый матч команд Финляндии и Германии - они выступают в группе В. Скандинавы сделали весомую заявку на первенство в этом квартете, одолев немцев с крупным счетом 13:2. Хотя по традиции на турнире любителей нет проигравших: матчи неизменно сопровождает хорошее настроение и участников, и болельщиков. К слову, в составе проигравшей команды на лед вновь вышел самый опытный участник турнира Эдуард Бшайд. Ему 85 лет.

Эдуард Бшайд, нападающий любительской команды Германии по хоккею: "Конечно, нашей команде трудно бороться за призовые места. Вы ведь видите счет на табло. Но это не главное - лично я приезжаю сюда за эмоциями. Уже в девятый раз в Минске, вижу, как он расстраивается. Вчера были на матче Континетальной хоккейной лиги - очень понравилось. Такая классная атмосфера. А вообще пока мало увидели - только приехали ведь накануне. Думаю, еще будет время встретиться с друзьями".

И только что на "Чижовке-Арене" состоялся и дебют на турнире - команды балканских стран - в ее составе представители сразу 8 суверенных государств. Вероятно, сыгранности новичкам не хватило: в группе А они уступают швейцарцам после второго периода со счетом 2:4. Сегодня вечером в борьбу вступит и команда Президента, которая представляет Беларусь. В 19:0 стартует матч против Объединенных Арабских Эмиратов. А в 17.30 пройдет красочная церемония открытия турнира.



