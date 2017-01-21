Первую спартакиаду среди кадетов, лицеистов и суворовцев приурочили к 100-летию Белорусской милиции

21 Января 2017 21:40

Три дня бескомпромиссной спортивной борьбы в духе доброго соперничества и дружбы. Первую в истории спартакиаду среди кадетов, лицеистов и суворовцев приурочили к 100-летию Белорусской милиции. Масштабное событие стартовало в Академии министерства внутренних дел. Кто лучший в плавании, беге, мини-футболе, стрельбе и силовых упражнениях... На состязание в столицу приехали почти 180 представителей кадетских училищ, команда суворовцев и лицеистов МВД и МЧС. Награждение лучших состоялось накануне в зале Олимпийской славы Национального спортивного комитета

Виталий Соловей, участник команды специализированного лицея МВД Беларуси: "Победа давалась достаточно тяжело потому, что много было команд. И каждый готовился, каждый хотел занять первое место, хотя бы попасть в лучшую тройку. А так по очкам достаточно далеко оторвался и, надеюсь, что в следующих соревнованиях еще буду выше".

В общем зачете первое место – у команды Минского суворовского училища, второе – у кадетов из Бреста, 3 место заняла команда Витебского кадетского училища. Лицеисты МВД в общем зачете четвертые. Для этого молодого учебного заведения хороший результат.