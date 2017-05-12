Первая победа сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира

13 Мая 2017 21:21

После шести провальных поединков в матче против Словении белорусы со счетом 5:2 все же гарантировали себе место на следующий сезон в элите мирового хоккея! В заключительной встрече во вторник дружина Дэйва Льюиса сыграет против Норвегии. А о том, что было сегодня, расскажет Станислав Липский.

Проявив бойцовский характер, отыгравшись с 0:2 накануне, но в итоге в драматичном поединке все же уступив Франции в серии буллитов 3:4, сборная Беларуси подарила болельщикам надежду на первую победу на турнире.

В матче за выживание в элите дружина Дэйва Льюиса сегодня вышла на лед против принципиальных соперников – словенцев, тех самых, которые вот уже как две Олимпиады подряд не пускают белорусов на главный зимний старт четырехлетия. Опасаясь оппонента, интересуемся у Артема Демкова, все ли в порядке внутри коллектива.

Получив положительный ответ, отправляемся в пресс-центр следить за игрой.

Здесь, в медиазоне, волонтеры перед стартом каждого матча делают свой прогноз: кто же победит? Берут вот такую нарисованную шайбу и ставят ее на половину той команды, которая, по их мнению, сильней. Сегодня, как видите, белорусы значатся в фаворитах, и это впервые на чемпионате мира, букмекеры придерживались такого же мнения.

И этот статус дружина Дэйва Льюиса к общей радости всех нас сегодня подтвердила! Победа в основное время гарантировала на будущий сезон национальной команде нахождение в элите мирового хоккея.

В заключительном поединке на турнире во вторник белорусы сыграют против Норвегии. Мы же надеемся на еще одну важную победу в пятницу на конгрессе ИИХФ. 19 мая в Кельне решится, примут ли Минск и Рига ЧМ 2021 года.