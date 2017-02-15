Первая инспекционная комиссия чемпионата мира по хоккею 2021 года приехала в Минск

15 Февраля 2017 19:12

Члены оценочного комитета ИИХФ словак Игорь Немечек и швед Петер Форсберг ознакомились с инфраструктурой белорусской столицы. Посетили и "Минск-Арену", хорошо знакомую по чемпионату миру 2014. На 21-й год Минск подал совместную заявку с Ригой.