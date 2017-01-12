Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Первая эстафета для Дарьи Домрачевой
Спорт
RSS

12 Января 2017 17:10

Первая эстафета для Дарьи Домрачевой

Женская сборная Беларуси по биатлону выступает в командной гонке 4 по 6 километров в немецком Рупольдинге. За нашу сборную впервые в сезоне бежит эстафету трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Пока наша команда на 6-ом месте.

В прямом эфире за женской эстафетой можно следить на телеканале "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =