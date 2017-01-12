Первая эстафета для Дарьи Домрачевой

12 Января 2017 17:10

Женская сборная Беларуси по биатлону выступает в командной гонке 4 по 6 километров в немецком Рупольдинге. За нашу сборную впервые в сезоне бежит эстафету трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Пока наша команда на 6-ом месте.

В прямом эфире за женской эстафетой можно следить на телеканале "Беларусь 5".