Спорт
12 Января 2017 17:10
Первая эстафета для Дарьи Домрачевой
Женская сборная Беларуси по биатлону выступает в командной гонке 4 по 6 километров в немецком Рупольдинге. За нашу сборную впервые в сезоне бежит эстафету трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Пока наша команда на 6-ом месте.
В прямом эфире за женской эстафетой можно следить на телеканале "Беларусь 5".
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