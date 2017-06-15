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Павел Селиверстов - бронзовый призер этапа "Бриллиантовой лиги" в Осло
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16 Июня 2017 12:15

Павел Селиверстов - бронзовый призер этапа "Бриллиантовой лиги" в Осло

Белорусский прыгун покорил планку высотой 2 метров 25 сантиметров. Победил представитель Катара Эсса Мутаз Баршим, прыгнувший на 2,38. Это лучший результат сезона.

В беге на 100 метров с барьерами Алина Талай четвертая.

  

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