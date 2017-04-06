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Павел Ходасевич добивается успеха на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
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7 Апреля 2017 07:14

Павел Ходасевич добивается успеха на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Павел Ходасевич добивается успеха на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите. В весовой категории до 85-ти килограммов в рывке у белоруса малая бронзовая награда. 160 килограммов его результат. По сумме двоеборья Ходасевич четвертый.

  

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