7 Апреля 2017 07:14

Павел Ходасевич добивается успеха на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите. В весовой категории до 85-ти килограммов в рывке у белоруса малая бронзовая награда. 160 килограммов его результат. По сумме двоеборья Ходасевич четвертый.