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Паритет после первого дня
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3 Февраля 2017 19:14

Паритет после первого дня

В стартовом матче первого раунда первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса противостояния Беларусь - Румыния Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру - 2:6, 7:5, 5:7, 4:6. А Егор Герасимов в трех сетах переиграл Мариуса Копила - 6:3, 6:4, 6:4. Завтра - парный матч: Максим Мирный и Егор Герасимов сыграют против дуэта Хория Текау - Николай Фрунза. В заключительный день встречи - Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур.
  

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