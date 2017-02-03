Спорт
3 Февраля 2017 19:14
Паритет после первого дня
В стартовом матче первого раунда первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса противостояния Беларусь - Румыния Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру - 2:6, 7:5, 5:7, 4:6. А Егор Герасимов в трех сетах переиграл Мариуса Копила - 6:3, 6:4, 6:4. Завтра - парный матч: Максим Мирный и Егор Герасимов сыграют против дуэта Хория Текау - Николай Фрунза. В заключительный день встречи - Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур.
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