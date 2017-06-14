15 Июня 2017 12:20

Отыграть 7 мячей. С такой целью сегодня выйдет на площадку женская сборная Беларуси по гандболу на матч против Черногории. Команда Томажа Чатера спорит с балканками за путевку на чемпионат мира. В первой игре в гостях наша сборная уступила 26:33. Встреча пройдет в минском Дворце спорта "Уручье", начало в 18:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5".