Спорт
26 Апреля 2017 19:16
Отсев в сборной Беларуси по хоккею произойдет после матчей с французами
Найти лишних - задача Дэйва Льюиса на заключительный этап подготовки сборной Беларуси по хоккею к ЧМ. Сейчас в расположении команды 27 игроков - четырех нужно отцепить от состава. Ранее тренировочный лагерь покинул Сергей Стась, присоединился Олег Евенко. Отсев произойдет после спаррингов с французами - они запланированы на воскресенье и понедельник.
Чемпионат мира для нашей сборной стартует 5 мая поединком против Финляндии.
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