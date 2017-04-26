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Отсев в сборной Беларуси по хоккею произойдет после матчей с французами
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26 Апреля 2017 19:16

Отсев в сборной Беларуси по хоккею произойдет после матчей с французами

Найти лишних - задача Дэйва Льюиса на заключительный этап подготовки сборной Беларуси по хоккею к ЧМ. Сейчас в расположении команды 27 игроков - четырех нужно отцепить от состава. Ранее тренировочный лагерь покинул Сергей Стась, присоединился Олег Евенко. Отсев произойдет после спаррингов с французами - они запланированы на воскресенье и понедельник.

Чемпионат мира для нашей сборной стартует 5 мая поединком против Финляндии. 

  

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