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От 13 до 15 миллиардов долларов
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22 Декабря 2016 12:26

От 13 до 15 миллиардов долларов

Такова сумма, которая будет выделена из бюджета Японии на проведение Летних Олимпийских игр - 2020. Об этом стало известно на совместном заседании оргкомитета Олимпиады и губернатора Токио, столицы игр, Юрико Коикэ. Эта информация опровергает ранее озвученные цифры — сообщалось о 30 миллиардах долларов.

 

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