Спорт
9 Февраля 2017 19:13
Оргкомитет зимних Игр 2018 года представил олимпийский факел
Оргкомитет зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане представил олимпийский факел. Презентация состоялась ровно за год до старта соревнований. Факел выполнен в белом цвете, который должен вызвать ассоциации с производимым в стране знаменитым белым фарфором. Он сконструирован так, чтобы пламя горело в любых погодных условиях. Пять лепестков устройства символизируют объединение пяти континентов планеты. Длина факела - 700 миллиметров, что символизирует высоту Пхенчхана (700 метров) над уровнем моря. Дизайн разработан южнокорейским художником Ким Ен Се, производством занималась та же компания, которая работала над факелом для летних Игр 1988 в Сеуле.
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