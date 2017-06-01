Олимпипйское будущее обсудили в НОК

31 Мая 2017 21:03

Александра Саснович уже не раз показывала высокое спортивное мастерство и железную силу духа и своими успехами прославляла и укрепляла имидж нашей страны. Ведь спорт уже давно стал большой дипломатией в мире и идеологией внутри страны. Наши атлеты, а таких немало, на весь мир доказывали, что Беларусь богата спортивными талантами. И действительно, Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, Иван Тихон, Антон Кушнир, Александра Герасименя, Юлия Нестеренко - их достижения признаны на самом высоком уровне, ими по праву гордится вся страна. Кстати, сегодня, наша "белая молния" - Юлия Нестеренко, попрощалась с большим спортом и официально вступила в ряды тренеров. Но вот есть ли кому передать олимпийскую эстафету? Кто будет добывать те самые медали для Беларуси в будущем? И смогут ли наши легендарные спортсмены воспитать достойных преемников? Все эти резонные вопросы и конкретные задачи детально обсуждали накануне на высшем уровне. На что необходимо сделать упор сегодня, чтобы получить результат завтра - подробнее Елена Горельчик.

Два десятка воздушных шаров в небе над Брестом, на каждом - счастливый для Юлии Нестеренко номер - 1187. Тот самый, который красовался на бипе спортсменки в Афинах 21 августа 2004 года.

В день, когда грянула сенсация, олимпийскую стометровку выиграла легкоатлетка из Беларуси - европейской страны, в то время как традиционно медали на этой дистанции доставались темнокожим бегуньям.

Спустя почти 13 лет "белая молния" завершает спортивную карьеру. Официально. Но не уходит с беговой дорожки. Юлия Нестеренко остается в легкой атлетике, но уже в качестве детского тренера. На результат тут должен сработать не только колоссальный опыт спортсменки, но и ее имя. Быть под началом олимпийской чемпионки - дорогого стоит.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка - 2004 по легкой атлетике: "Я понимаю, что должен быть отбор в школах. Не набор, надо находить таланты и этих детей вести. Пусть это займет год, два, как глину месить, но нужно находить этих детей и вести. Многие ходят, потренируются, и нет у них желания, а это большой ресурс - надо вкладывать".

Финишный круг по стадиону. Символично. Олимпийская чемпионка его пробежала с юными спортсменками, для которых все только начинается. Аплодисменты с трибун - для Нестеренко - как знак признательности и уважения, для девчонок - как аванс. Вот только будет ли он оправдан? Аналогичного или даже близкого результата после Афин у нас нет. А Олимпиада в Рио и вовсе признана провальной. Сергей Саляманович - первый тренер Юлии Нестеренко. До сих пор он ходит по школам в поисках новых талантливых учеников, но эти походы дают малый результат. Ведь путь в большой спорт начинается не со спортивной секции, утверждает специалист, а с обычного урока физкультуры.

В качестве примера, проект, направленный на поиск перспективных детей для легкой атлетики – "300 талантов для королевы". Под мониторинг попали не только крупные города, а больше регионы - поселки и деревни. Традиционно, заботясь о спорте больших достижений - начинают с малого.

О проблемах в развитии спорта в регионах, особенно детско-юношеского - а это основа основ, - в ходе олимпийского собрания говорил и Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

Виктор Гончаров - главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу - как никто другой он знает, как важно вовремя заметить и не упустить молодое дарование. К сожалению, подобные прецеденты в нашем волейболе уже были. Но одно только желание тренера - еще не значит положительный результат.

Виктор Гончаров, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу: "Я недавно посмотрел одну фотографию. Стоит девушка 2006 года где-то под 190, у меня такое впечатление, что скауты их других стран уже повесили на ее глаз, а мы не знаем даже, как ее зовут. У нас в республике нет скаутов и тренерский состав - мы не можем забрать, я бы хотел в “Минчанку” забрать такого человека, но я не имею ни материальной базы, где жить человеку, где учиться, копейку какую-то дать. Мы должны пойти по примеру, например, Польши. Делать при клубах какие-то интернаты, академии и собрать талантливых людей, потому что мы разбазариваемся людьми".

Зал игровых видов спорта - новый, кое-где еще даже пахнет краской. Физкультурно-оздоровительному комплексу в Ошмянах всего три года. Его открытия ждали многие - сотни детей, не только из города, но и близлежащих деревень, их родители. С особой гордостью сюда заходит олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский. Здесь на его родине проходит традиционный детский турнир. Это возможность не только найти таланты, утверждает чемпион, прежде всего - это шанс для детей почувствовать себя в игре, а для тренеров - перенять опыт коллег из-за рубежа. В районном центре под Гродно уверены, они сумеют воспитать достойную смену легендарной команде - 92-го.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу: "Это мое мнение, что в каждом городе большом областном должна быть команда - не важно, гандбол или волейбол, чтобы эти ребята стремилось попасть в первую команду своего города".

Грамотно выстроенная система - от спорта детского через юношеский - в национальную команду. Профессиональные тренеры, для которых созданы все условия, а это и соответствующая итогам работы зарплата в том числе.

Не только инфраструктура и развитие спорта в регионах, но и возможность выбора вида - игрового или индивидуального. Все это должно сработать на результат.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу: "Раньше говорили, главное - участие, - нет - не участие, главное - какой-то результат, потому что за счет этого мы добавляем имиджа нашей стране, мы знакомим всех остальных с нашей страной, у нас все впереди".