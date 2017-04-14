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Ольга Говорцова выиграла турнир серии ITF в США
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17 Апреля 2017 12:16

Ольга Говорцова выиграла турнир серии ITF в США

Непобедимая Ольга Говорцова. Турнир серии ITF в американском Индиан Харбор Бич завершается викторией белорусской теннисистки. В финале в трех сетах Ольга побеждает представительницу США Аманду Анисимову, 6:3, 4:6, 6:3. Напомним, 22 и 23 апреля на кортах “Чижовка-Арены” сборной Беларуси предстоят полуфинальные матчи мировой группы Кубка Федерации против Швейцарии.

  

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