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Ольга Говорцова выбыла в 1/16-ой финала турнира в Джексоне
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7 Апреля 2017 12:12

Ольга Говорцова выбыла в 1/16-ой финала турнира в Джексоне

Ольга Говорцова - 186-ая ракетка мира - выбыла в 1/16-ой финала турнира в Джексоне в США с призовым фондом 25 тысяч долларов. Белоруска уступила чилийке Алексе Гуарачи - 710-ой строчке мирового рейтинга 2:6, 3:6.

  

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