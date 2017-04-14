Спорт
16 Апреля 2017 12:16
Ольга Говорцова сегодня сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США
В финале теннисного турнира серии ITF в американском Индиан Харбор Бич с призовым фондом 80 тысяч долларов Ольга Говорцова сегодня вечером сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США. Накануне белоруска обыграла Онс Жабер из Туниса - 5:7, 6:3, 6:2.
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