Ольга Говорцова сегодня сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США

16 Апреля 2017 12:16

В финале теннисного турнира серии ITF в американском Индиан Харбор Бич с призовым фондом 80 тысяч долларов Ольга Говорцова сегодня вечером сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США. Накануне белоруска обыграла Онс Жабер из Туниса - 5:7, 6:3, 6:2.