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Ольга Говорцова сегодня сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США
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16 Апреля 2017 12:16

Ольга Говорцова сегодня сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США

В финале теннисного турнира серии ITF в американском Индиан Харбор Бич с призовым фондом 80 тысяч долларов Ольга Говорцова сегодня вечером сыграет с 15-летней Амандой Анисимовой из США. Накануне белоруска обыграла Онс Жабер из Туниса - 5:7, 6:3, 6:2. 

  

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