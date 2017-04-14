Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Ольга Говорцова пробилась в полуфинал теннисного турнира в США
Спорт
RSS
Ольга Говорцова пробилась в полуфинал теннисного турнира в США
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 12:14

Ольга Говорцова пробилась в полуфинал теннисного турнира в США

В ¼ белоруска оказалась сильнее хозяйки кортов Мэдисон Бренгл - 7:6, 6:4. Отметим, что Бренгл 2-я ракетка соревнований и 97-я в мировом рейтинге, за Говорцовой же 190-я позиция.

 

Другие новости

Два гола и одна передача Два галы і адна перадача 11.04.2017 19:08 / Спорт Два гола и одна передача

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =