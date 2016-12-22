Олег Дулуб не готов возглавить сборную Беларуси

Спорт
20 Декабря 2016 15:12
Олег Дулуб не готов возглавить сборную БеларусиОб этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей. Главный тренер львовских "Карпат" сейчас увлечен работой в клубе. К тому же, по мнению 51-летнего Дулуба, со сборной должен работать более опытный специалист.
Интервью с Олегом Дулубом смотрите сегодня в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5". Начало в 20:35.
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