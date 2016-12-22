Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Олег Дулуб не готов возглавить сборную Беларуси
Спорт
RSS
Олег Дулуб не готов возглавить сборную Беларуси
Скачать Поделиться

20 Декабря 2016 15:12

Олег Дулуб не готов возглавить сборную Беларуси

Об этом специалист рассказал в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей. Главный тренер львовских "Карпат" сейчас увлечен работой в клубе. К тому же, по мнению 51-летнего Дулуба, со сборной должен работать более опытный специалист.  

Интервью с Олегом Дулубом смотрите сегодня в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5". Начало в 20:35.

 

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 19.12.2016 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =