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Одиннадцать дополнительных патронов и два штрафных круга
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6 Марта 2017 12:14

Одиннадцать дополнительных патронов и два штрафных круга

Мужская сборная Беларуси по биатлону на 15-м месте завершает эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в олимпийском Пхенхчане. В первой тройке Франция, Австрия и Норвегия. В женской гонке Беларусь, благодаря рывку Дарьи Домрачевой на заключительном этапе, стала 10-й.

 

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