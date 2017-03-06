Одиннадцать дополнительных патронов и два штрафных круга

6 Марта 2017 12:14

Мужская сборная Беларуси по биатлону на 15-м месте завершает эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в олимпийском Пхенхчане. В первой тройке Франция, Австрия и Норвегия. В женской гонке Беларусь, благодаря рывку Дарьи Домрачевой на заключительном этапе, стала 10-й.