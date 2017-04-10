Один шаг до Мировой группы Кубка Дэвиса

10 Апреля 2017 07:00

Сборная Беларуси по теннису обыгрывает соперников из Австрии и выходит в плей-офф за право выступить среди лучших команд мира. Этого успеха наши спортсмены добились на кортах столичного Дворца тенниса. Несмотря на более высокий рейтинг оппонентов из Австрии, белорусы проявили характер и выиграли все одиночные матчи второго круга первой группы Евро-африканской зоны. Счет по встречам 3:1. Ключевым поединком стал воскресный между Ильей Ивашко и Геральдом Мельцером.

Спустя 10 лет у сборной Беларуси появился шанс выступить в Мировой группе Кубка Дэвиса. Имя соперника в ключевом раунде станет известно по итогам жеребьевки, которая пройдет во вторник.