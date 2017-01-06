Очередная пауза в громком деле

6 Января 2017 19:16

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вновь отложил дату объявления результатов дела о дисквалификации мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Как нам стало известно, на этот раз до 27 января. Напомним, в июле наша команда получила годичную дисквалификацию, из-за чего пропустила Олимпиаду в Рио. Доказательств употребления мельдония во время судебного разбирательства предъявлено не было.