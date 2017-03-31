31 Марта 2017 21:45

Вопреки прогнозам, обладателем хоккейного Кубка Президента становится гродненский "Неман". Регулярный сезон выиграли хоккеисты минской "Юности", однако в финале команда Михаила Захарова ничего не смогла противопоставить сопернику. Счет финальной серии 4:0 в пользу "Немана", который в 6-й раз в истории становится сильнейшим клубом Беларуси. Андрей Козлов о финальной интриге.

В раздевалке "Немана" после завоевания Кубка Президента была действительно семейная атмосфера. Дети и жены хоккеистов рядом с победителями. А сам главный тренер Сергей Пушков разливает всей команде чемпионской шампанское.

Счет финальной серии против минской "Юности", в отличие от трофея, оказался сухим. 4 матча — 4 победы "Немана".

"Неман" на протяжении всей финальной серии находился в информационной тени "Юности". Главный тренер столичной команды Михаил Захаров то и дело критиковал работу всех хоккейных подразделений Беларуси. Доставалось и своим же игрокам.

Главный тренер будущих победителей, напротив, был все время сдержан и не боялся выходить к журналистам в футболке с красноречивой надписью "Никто, кроме нас!".



Флешмоб был тут же поддержан. Все социальные сети и, конечно, собственно трибуны пестрили фотографиями с галстуками. Победа "Немана" таковой и вышла — интеллигентной. В последнем матче и вовсе — 6:2.

Уже в следующем сезоне "Неман", согласно регламенту, представил Беларусь в Лиге чемпионов. У "Юности" же начинается процесс перестройки команды — проблем у прошлогодних чемпионов накопилось достаточно.