Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Объединенный хоккейный чемпионат Беларуси и Украины возможен
Спорт
RSS
Объединенный хоккейный чемпионат Беларуси и Украины возможен
Скачать Поделиться

11 Мая 2017 19:06

Объединенный хоккейный чемпионат Беларуси и Украины возможен

Такое заявление прозвучало во время подписания межведомственной программы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Украины. Ее главный акцент - совместная подготовка к двум ближайшим олимпиадам.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат различные предложения о расширении белорусской хоккейной Экстралиги. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =