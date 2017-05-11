Объединенный хоккейный чемпионат Беларуси и Украины возможен

11 Мая 2017 19:06

Такое заявление прозвучало во время подписания межведомственной программы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Украины. Ее главный акцент - совместная подготовка к двум ближайшим олимпиадам.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат различные предложения о расширении белорусской хоккейной Экстралиги.